Homem quebra portaria de prédio na Asa Norte, em Brasília, e rouba bicicleta

A PM deteve um suspeito com uma bicicleta diferente e pedras de crack, mas ele não foi vinculado diretamente ao crime

Balanço Geral DF|Do R7

Uma câmera de segurança registrou o momento em que um homem quebrou uma porta de vidro com pedras para furtar uma bicicleta solta na quadra 715 da Asa Norte, em Brasília. O crime ocorreu durante a madrugada. A Polícia Militar deteve um suspeito com uma bicicleta diferente e pedras de crack, mas ele não foi vinculado diretamente ao crime.

Segundo o comandante local, houve uma queda de até 40% nos casos de furto em comparação ao mesmo período do ano anterior. A comunidade é incentivada a colaborar com a segurança, sendo cuidadosa com bens deixados em locais vulneráveis e reportando atividades suspeitas.

