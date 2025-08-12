Homem quebra portaria de prédio na Asa Norte, em Brasília, e rouba bicicleta

Uma câmera de segurança registrou o momento em que um homem quebrou uma porta de vidro com pedras para furtar uma bicicleta solta na quadra 715 da Asa Norte, em Brasília. O crime ocorreu durante a madrugada. A Polícia Militar deteve um suspeito com uma bicicleta diferente e pedras de crack, mas ele não foi vinculado diretamente ao crime.



Segundo o comandante local, houve uma queda de até 40% nos casos de furto em comparação ao mesmo período do ano anterior. A comunidade é incentivada a colaborar com a segurança, sendo cuidadosa com bens deixados em locais vulneráveis e reportando atividades suspeitas.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!