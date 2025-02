Homem se apresenta à polícia após matar vizinho a tiros em Samambaia

O homem suspeito de matar um vizinho a tiros se apresentou à 26ª Delegacia de Polícia em Samambaia, após ter a prisão preventiva decretada. Francisco Evaldo de Moura Silva, de 56 anos, é acusado de matar Adriano de Jesus Gomes durante uma disputa envolvendo uma vaga de estacionamento. A arma utilizada pertence ao filho do acusado, conforme informou o advogado, que alega legítima defesa. O defensor menciona que Adriano havia feito ameaças e que Francisco se sentiu em perigo. Imagens de segurança mostram o momento do confronto, e a defesa trabalha com a tese de legítima defesa putativa. Testemunhas confirmaram o comportamento ameaçador de Adriano. As investigações seguem em andamento.