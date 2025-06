Homem se joga de prédio para escapar de ataque com faca em Águas Claras (DF)

Um homem de 29 anos pulou do primeiro andar de um prédio na Avenida Pau Brasil, em Águas Claras, no Distrito Federal, para escapar de um ataque com faca na tarde desta quarta-feira (11).



Na tentativa de se salvar, ele sofreu ferimentos no ombro e apresentava sangramento na boca. A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada ao Hospital Regional de Taguatinga.



O agressor, um homem de 26 anos, também ficou ferido — com contusões no rosto e no braço — e foi encaminhado ao Hospital Regional de Ceilândia.



O chamado de emergência foi registrado por volta do meio-dia. A Polícia Civil investiga o caso para apurar as circunstâncias da agressão.



