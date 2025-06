Homens adotam bolsas como item de estilo e funcionalidade

Os homens estão adotando as bolsas como parte do vestuário cotidiano. A reportagem destaca que essa prática tem gerado discussões nas redes sociais. Especialistas em moda afirmam que o uso das bolsas é uma questão de praticidade e modernidade. O consultor Valter Lourenço comenta sobre diferentes estilos de bolsas e sua adequação a diversos contextos. Homens entrevistados expressam opiniões variadas sobre o uso desse acessório no dia a dia.



