Hospital da Criança de Brasília utiliza brinquedos terapêuticos para tratamento

No Hospital da Criança de Brasília , os brinquedos terapêuticos são utilizados como ferramenta essencial no desenvolvimento das crianças, especialmente aquelas no espectro autista. A instituição realiza cerca de 50 mil atendimentos ambulatoriais por mês e possui a Comissão Brinque HCD, dedicada a esses brinquedos.



Pacientes recebem bonecos que refletem suas condições médicas, como cateteres ou bolsas de colostomia, para facilitar a compreensão dos tratamentos. Um professor da UnB colaborou com o projeto trazendo impressoras 3D para criar representações personalizadas, deixando as crianças mais confortáveis e seguras durante os tratamentos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!