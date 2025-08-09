Hospital da Criança de Brasília utiliza brinquedos terapêuticos para tratamento
Pacientes recebem bonecos que refletem suas condições médicas, como cateteres ou bolsas de colostomia
No Hospital da Criança de Brasília, os brinquedos terapêuticos são utilizados como ferramenta essencial no desenvolvimento das crianças, especialmente aquelas no espectro autista. A instituição realiza cerca de 50 mil atendimentos ambulatoriais por mês e possui a Comissão Brinque HCD, dedicada a esses brinquedos.
Pacientes recebem bonecos que refletem suas condições médicas, como cateteres ou bolsas de colostomia, para facilitar a compreensão dos tratamentos. Um professor da UnB colaborou com o projeto trazendo impressoras 3D para criar representações personalizadas, deixando as crianças mais confortáveis e seguras durante os tratamentos.
