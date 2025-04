Hran segue como referência no atendimento a vítimas de animais peçonhentos no DF

O Hran (Hospital Regional da Asa Norte) continua sendo a principal referência para atender vítimas de picadas de animais peçonhentos no Distrito Federal, como serpentes e escorpiões. A Secretaria de Saúde oferece um link específico para orientar sobre acidentes com esses animais, além de listar 10 unidades de saúde prontas para receber pacientes.



Em caso de picadas, é importante lavar a área afetada com água e sabão e contatar imediatamente a Central de Atendimento do Corpo de Bombeiros para orientações especializadas.



