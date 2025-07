Identificados funcionários do IBGE que morreram em incêndio em Brasília

Foram identificados os dois brigadistas do IBGE que morreram carbonizados na tarde dessa terça-feira (29), em um incêndio florestal na reserva 251, entre Santa Maria e São Sebastião. De acordo com o instituto, Manoel Neto e Valmir Silva, ambos de 65 anos, foram acionados para combater as chamas que tomavam conta do local.



O IBGE decretou luto de três dias. Os dois tinham mais de 40 anos de serviço na instituição. O Corpo de Bombeiros foi acionado e horas depois, eles foram encontrados sem vida em uma área de risco.



A 30ª Delegacia está investigando o caso e o IBGE está prestando apoio às famílias das vítimas. Em sua homenagem, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, pediu um minuto de silêncio.



