Idosa de 68 anos morre atropelada no Park Way e motorista foge

Uma idosa de 68 anos morreu após ser atropelada na noite de quarta-feira (27), por volta das 19h, na quadra 7 do Setor de Mansões Park Way. O motorista fugiu sem prestar socorro.



A Polícia Militar e o Samu foram acionados e, ao chegarem ao local, constataram que a vítima já estava sem vida. O sobrinho da idosa foi chamado para reconhecer o corpo.



A Polícia Civil investiga o caso e está coletando imagens de câmeras de segurança para identificar o motorista e o veículo envolvidos no acidente.



