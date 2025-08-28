Logo R7.com
Idosa de 68 anos morre atropelada no Park Way e motorista foge

Câmeras de segurança vão ser analisadas para localizar o motorista que fugiu do local

Balanço Geral DF|Do R7

Uma idosa de 68 anos morreu após ser atropelada na noite de quarta-feira (27), por volta das 19h, na quadra 7 do Setor de Mansões Park Way. O motorista fugiu sem prestar socorro.

A Polícia Militar e o Samu foram acionados e, ao chegarem ao local, constataram que a vítima já estava sem vida. O sobrinho da idosa foi chamado para reconhecer o corpo.

A Polícia Civil investiga o caso e está coletando imagens de câmeras de segurança para identificar o motorista e o veículo envolvidos no acidente.

