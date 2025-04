Idosa é encaminhada ao hospital após ser atacada por abelhas em Samambaia (DF)

Uma mulher de 69 anos foi atacada por abelhas em Samambaia (DF) na manhã desta terça-feira (29). Os bombeiros foram acionados e encontraram a vítima ainda sendo atacada. Eles usaram fumaça para dispersar as abelhas que estavam em um bueiro próximo a uma escola, destacando a importância de isolar a área, frequentemente usada por estudantes.



A vítima foi levada ao Hospital Regional de Ceilândia com picadas no abdômen, rosto, pescoço, braços e pés. Outro ataque de abelhas ocorreu recentemente na região da 26 de Setembro, envolvendo um homem de 60 anos, que foi hospitalizado com dificuldades respiratórias.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!