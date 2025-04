Idosa enfrenta corte de energia elétrica inesperado há três dias no Varjão (DF)

Uma idosa está há três dias sem energia no Varjão (DF) após a Neoenergia cortar a luz, alegando contas em atraso. Ela faz uso medicação que precisa de refrigeração para não perder, e alega que as contas estão em dia. Os agentes da companhia foram ao local, mas se recusaram a religar a luz e cobraram taxas para fazer o religamento.



A Neoenergia informou que "a residência do cliente apresentou um problema interno e causou um curto na rede elétrica". Empresa alega que situações desse tipo são de responsabilidade do cliente. Vizinhos auxiliam com extensões elétricas e aguardam a solução do serviço.



