Idoso é resgatado por policiais militares após sofrer queda em apartamento do Sudoeste

Um idoso foi resgatado por policiais militares em um apartamento no Sudoeste na noite do último sábado (1º). Os moradores ouviram gemidos e chamaram a polícia. Ao chegar ao local, os policiais não obtiveram resposta, decidiram entrar à força e encontraram o idoso caído na sacada do quinto andar. O comandante do 7º BPM, coronel Michello Bueno, destacou a rapidez dos policiais que prestaram os primeiros socorros, observando um ferimento na cabeça da vítima e auxiliando até a chegada dos bombeiros. O idoso, que havia passado por uma cirurgia cardíaca, está em recuperação.