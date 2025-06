Idoso tenta impedir briga em bar do DF, é agredido e fratura perna e tornozelo

Um homem de 62 anos, conhecido como Roberto, foi agredido ao tentar apaziguar uma briga em uma distribuidora de bebidas em Águas Claras, no Distrito Federal. Durante uma discussão sobre futebol, Roberto levou um soco que o fez cair e fraturar a tíbia e o tornozelo. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e está internado no Hospital Regional de Taguatinga, aguardando cirurgia.



Os agressores, que fugiram e depois retornaram ao local, são procurados pela polícia, que já possui seus dados e os investiga por lesão corporal gravíssima. Se condenados, podem enfrentar penas aumentadas devido ao Estatuto do Idoso.



