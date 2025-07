Igreja Universal completa 48 anos e recebe homenagem na Câmara dos Deputados

A Igreja Universal do Reino de Deus celebrou 48 anos com uma homenagem na Câmara dos Deputados. A sessão contou com a presença de parlamentares que destacaram as importantes iniciativas da instituição desde sua fundação em 1977, no Rio de Janeiro .



Durante o evento, foi ressaltado o trabalho social realizado pela igreja em todo o Brasil e em quase 150 países. Uma parlamentar destacou: “É gratificante, até porque a gente conhece a história da Igreja Universal, que a gente sabe que é levar o amor ao próximo, levar uma palavra de fé.”



