Imagens de suspeitos de matar 'Tia das Flores' são divulgadas pela polícia

A Polícia Civil de Goiás divulgou fotos de Sara Lorrane de Almeida Soares e Gustavo César dos Santos, suspeitos pela morte de Raimunda das Dores, a "tia das flores". O corpo foi encontrado enterrado no quintal de sua casa, em Valparaíso de Goiás, após ser carbonizado. Ela morreu devido a um objeto perfurante.



Sara, sobrinha da vítima, e Gustavo foram indiciados por homicídio qualificado, destruição e ocultação de cadáver, além de fraude processual, com penas que podem chegar a 37 anos de prisão. O casal estava morando com a vítima há apenas um mês, após pedir ajuda por estarem em busca de emprego.



Raimunda, conhecida por vender flores e doces, planejava dividir sua casa devido a desavenças com o casal. Ambos permanecem foragidos, e denúncias podem ser feitas pelo telefone 197 ou pelo número (62) 99265-5623, garantindo sigilo absoluto.



