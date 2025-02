Imagens revelam que caminhão não derrubou poste na Cidade do Automóvel

Imagens de câmera de segurança revelam que um poste na Cidade do Automóvel caiu antes da passagem de um caminhão, contrariando a versão da empresa Neoenergia, que afirmou que o veículo teria derrubado os postes. O incidente também causou a queda de um segundo poste. Moradores já haviam denunciado as más condições das estruturas na região. A empresa ainda não comentou as novas imagens.



