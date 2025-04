Incêndio atinge lar de assistência social no DF e bombeiros são acionados

Um lar de assistência social foi atingido por um incêndio na QR 404, em Samambaia, no Distrito Federal. O Corpo de Bombeiros encontrou fumaça saindo do segundo andar ao chegar no local. As chamas estavam concentradas em um quarto. Os moradores conseguiram evacuar a casa antes da chegada dos bombeiros e não houve feridos.



