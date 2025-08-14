Incêndio atinge Park Way (DF) e ameaça casas e vegetação; bombeiros tentam conter chama

Um incêndio na região do Park Way, no Distrito Federal, ameaçou residências e áreas de vegetação nesta quinta-feira (14). Moradores usaram mangueiras para tentar conter o avanço do fogo, enquanto equipes do Corpo de Bombeiros chegavam ao local. A baixa umidade relativa do ar, registrada em 12%, contribuiu para a rápida propagação das chamas. Até o momento desta reportagem, foram identificados vários focos de incêndio na região, exigindo esforços contínuos dos bombeiros para evitar danos maiores.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!