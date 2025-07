Incêndio atinge postes e cabos e assusta moradores na Asa Norte, em Brasília

Um incêndio atingiu oito postes na quadra 911 da Asa Norte, em Brasília, na noite desta quarta-feira (16), gerando preocupação entre os moradores. Imagens gravadas por residentes mostram cabos e estruturas em chamas.



O fogo comprometeu a fiação de internet e telefonia, que chegou a cair no chão ainda em combustão. Na manhã desta quinta-feira (17), equipes técnicas realizaram a substituição dos cabos danificados.



De acordo com um técnico que atuou no reparo, a falta de manutenção pode favorecer a ocorrência de curtos-circuitos e outros acidentes. Moradores da área também relataram quedas frequentes no fornecimento de energia, o que levanta ainda mais dúvidas sobre a segurança da rede elétrica local.



