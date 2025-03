Incêndio em loja de eletrônicos no Park Way (DF) mobiliza Corpo de Bombeiros

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma loja de eletrônicos no Park Way, no Distrito Federal, na tarde desta segunda-feira (24). Segundo o tenente Bevenuto, do Corpo de Bombeiros, o fogo se concentrou no segundo pavimento, dificultando o combate devido ao material inflamável. "Estamos trabalhando para controlar o incêndio", afirmou.



A energia da área foi desligada como medida preventiva e todos os prédios adjacentes foram evacuados. Não há informações sobre feridos até o momento, mas o Corpo de Bombeiros mobilizou várias viaturas para o local.



