Incêndio florestal é combatido por bombeiros na BR-080, próximo a Brazlândia (DF)

O Corpo de Bombeiros foi acionado na BR-080, perto de Brazlândia (DF), para combater um princípio de incêndio florestal. Os militares utilizam uma autobomba tanque para controlar as chamas, que atingem altura de até dois metros e meio.



O Inmet emitiu alerta amarelo devido à baixa umidade no Distrito Federal e Centro-Oeste. A temperatura atual é de 27 graus e pode chegar a 28 graus até o final da tarde. A vegetação local está seca, aumentando riscos de incêndios.



