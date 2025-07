Incêndio na BR-070 levanta preocupações sobre queimadas e segurança ambiental

Um incêndio foi registrado na altura da BR-070, em Brasília , com grande quantidade de fumaça escura indicando a queima de plásticos ou borrachas. O Corpo de Bombeiros emitiu alerta sobre os perigos das queimadas na época de seca. No local, materiais como pneus e madeira foram identificados, e não há sinal de intervenção até o momento.



O incêndio representa risco tanto para os moradores quanto para o meio ambiente, dado o potencial de propagação e as proibições de queimadas neste período. Moradores locais estão preocupados com a possibilidade de que o fogo, que aparenta ser criminoso, se espalhe e cause danos maiores.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!