Innova Summit promove inovação com foco em inteligência artificial no DF

A 5ª edição do Innova Summit está sendo realizada no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, no Distrito Federal. Com mais de 200 palestras e painéis em três dias de evento, a participação é gratuita, mas as vagas são limitadas. Eduardo Moreira, presidente do Instituto Conecta, destacou que o tema deste ano é "Inovação, Humanidade e Impacto".



Paloma Silva, especialista em Inovação pela USP, ressaltou a inteligência artificial como uma ferramenta para unir capacidades humanas. Interessados devem se cadastrar pelo site do evento para garantir a entrada.



