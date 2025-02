Interdições afetam trânsito em diversos pontos do Distrito Federal

Diversas obras espalhadas pela capital federal alteram o trânsito de Brasília. No túnel Rei Pelé, a interdição começa nesta terça-feira (21), no túnel sul. Já na quinta-feira (23), o túnel norte será fechado. As alterações ocorrerão durante a noite, entre às 22h e 5h, para minimizar os impactos no trânsito. Durante os trabalhos serão realizadas inspeção do pavimento, revitalização da sinalização horizontal e manutenção do sistema de iluminação monitoramento por câmeras.



A alça de acesso da nova rotatória do Parque da Cidade também será fechada, a partir das 20h, para construção de passarelas subterrâneas, parte do corredor exclusivo do BRT na Epig (Estrada Parque Indústrias Gráficas). Além disso, um ponto de ônibus na EPTG (Estrada Parque Taguatinga) será fechado por 45 dias. O local fica próximo à residência oficial do governador. Motoristas devem planejar rotas alternativas e reduzir a velocidade nas áreas em obras para evitar acidentes.