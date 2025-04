Investigação contra suspeitos de facção de SP começou com apreensão de celular

A Polícia Civil desencadeou uma grande operação na manhã desta quarta-feira (30), com a participação de mais de 70 policiais, para cumprir 14 mandados de prisão e 16 de busca e apreensão. A investigação começou após a apreensão do celular de um homem detido por violência doméstica, que revelou conexões entre ele e uma facção criminosa paulista procurando se estabelecer na capital do país.



Os mandados foram cumpridos em diversas localidades, incluindo Samambaia, Ceilândia, Planaltina de Goiás e Jardim ABC. Apesar do sucesso da operação, cinco pessoas ainda estão foragidas. A operação, que contou com o apoio do Ministério Público e da Secretaria de Administração Penitenciária, descobriu que a facção estava recrutando dentro dos presídios, indicando uma tentativa clara de expandir sua influência tanto dentro quanto fora das prisões.



