IPTU: 2ª parcela começa a vencer nesta segunda conforme número final da inscrição

A segunda parcela do IPTU vence nesta segunda-feira (16), conforme o número final da inscrição do imóvel. Devido ao feriado, imóveis com finais 9 ou 0 tem vencimento prorrogado para 23 de junho. Caso não receba o boleto, acesse o site da Receita do DF ou use o aplicativo Economia DF para emitir as guias. O Na Hora também oferece agendamento para atendimento nos postos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!