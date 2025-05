Irmãs enganavam idosos para aplicar golpes e abrir contas bancárias fraudulentas

Duas irmãs foram presas no Distrito Federal por aplicar golpes contra idosos. Alizete Feitosa Amorim e Alessandra Feitosa Amorim se apresentavam como membros de uma igreja evangélica e prometiam incluir as vítimas em programas de doação de cesta básica.



Com a confiança conquistada, conseguiam documentos para abrir contas bancárias e realizar empréstimos em nome dos idosos. As golpistas usavam carros importados e caminhonetes. A Polícia Civil investiga outros possíveis envolvidos no esquema e solicita que a população denuncie casos semelhantes.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!