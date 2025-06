Irregularidades em radares da BR-040 geram polêmica em Valparaíso de Goiás

A Superintendência de Trânsito e Transporte de Valparaíso de Goiás informou que dois radares na BR-040 não passaram na inspeção do Inmetro. Motoristas relataram multas indevidas e consecutivas no trecho entre Luziânia e Valparaíso.



O Dnit havia afirmado anteriormente que todos os equipamentos estavam em conformidade, gerando desconfiança entre os motoristas. A situação levou-os a acionar o Procon Goiás, sem sucesso. As pessoas que pagaram as multas podem solicitar recursos para reembolso após a nova análise dos equipamentos. A Superintendência deve informar em breve como proceder com recursos e reembolsos.



