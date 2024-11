Jogo entre Brasil e Peru causará mudanças no trânsito em Brasília

A Seleção Brasileira e o Peru se enfrentam hoje (15), no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, pelas eliminatórias da Copa do Mundo 2026. O jogo acontece a partir das 21h45. O Metrô-DF vai estender o horário de embarque no Terminal Central até 0h, para que os torcedores possam utilizar o transporte coletivo. Além disso, o trânsito também sofrerá alterações, e o Detran-DF fará uma organização para que os motoristas procurem estacionamentos regulares próximos à região.