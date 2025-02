Jovem de 19 anos acusado de emboscada e homicídio no Varjão é preso

A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu um jovem de 19 anos na 9ª Delegacia do Lago Norte, acusado de participar do assassinato de um homem de 25 anos no dia 24 de janeiro no Bahjão. O crime foi capturado por câmeras de segurança e a emboscada foi planejada por dois suspeitos em função de uma dívida de arma. As imagens mostram que o suspeito se aproximou da vítima enquanto um comparsa a distraía. Iã Santos Cruz, o outro suspeito, responsável pelos golpes de faca, ainda está foragido. A Polícia Civil pede que qualquer informação seja comunicada pelo Disque Denúncia 197.



