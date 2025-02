O internacionalista, William Silva Placides, morador de Sol Nascente até os 19 anos, passou em um dos concursos mais difíceis do Brasil e se tornou diplomata. O jovem atribui seu sucesso a programas como o Prouni (Programa Universidade para Todos), após o seu desempenho no Enem 2007 (Exame Nacional do Ensino Médio).



De acordo com dados do Ministério da Educação, o Prouni beneficiou quase meio milhão de pessoas nos últimos três anos. Outros programas que beneficiam pessoas de baixa renda, como o Bolsa Família, também tem melhorado as condições de vida de inúmeras famílias, refletindo na redução da miséria e no aumento do desempenho escolar. O plano Brasil Sem Fome é outro destaque, mostrando resultados positivos na luta contra a pobreza.