Jovem é preso por furto e tráfico cometidos quando ainda era menor de idade

Um jovem foi preso por furto e tráfico de drogas, crimes cometidos quando ainda era menor. O acusado estava com um mandado de busca e apreensão em aberto e foi encontrado. Durante a abordagem, ele confirmou os crimes e foi encaminhado para a Delegacia da Criança e do Adolescente, onde responderá pelos atos.



