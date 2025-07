Jovem fala sobre ataque de faca após tentativa de latrocínio em Samambaia (DF)

Um jovem de 18 anos foi vítima de uma tentativa de latrocínio em Samambaia Sul (DF). Ele e um colega foram abordados por um ladrão armado com uma faca ao saírem da escola. Durante a tentativa de assalto, ele reagiu e acabou esfaqueado no peito, com a faca quase perfurando seu coração.



Apesar da gravidade dos ferimentos, ele sobreviveu após cirurgias e recebeu alta médica. O jovem relatou o episódio como um milagre e agradeceu aos médicos que o atenderam. O criminoso ainda está foragido, e a polícia investiga o caso.



