Justiça reclassifica assassinato de motorista em Brasília como feminicídio

A Justiça reclassificou o assassinato de Ana Rosa Brandão, ocorrido em 26 de fevereiro no Cruzeiro, como feminicídio. Inicialmente tratado como latrocínio, a mudança ocorreu após investigações mostrarem que itens pessoais da vítima foram deixados próximos ao local.



Antônio Ailton da Silva, o acusado, estava envolvido em uma tentativa de homicídio anterior. O Ministério Público e o Tribunal de Justiça do Distrito Federal concluíram não ser latrocínio, destacando a gravidade dos fatos. Este é o terceiro feminicídio no Distrito Federal em 2025.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!