Ladrões aproveitam madrugada para furtar comércios de Taguantinga

Uma loja de cafés especiais na QNR 4 em Taguatinga furtada na madrugada do último sábado (1º). O proprietário do comércio, se surpreendeu ao encontrar a loja violada por um ladrão que agiu em apenas 10 minutos. Segundo ele, o prejuízo é avaliado em cerca de R$ 2 mil.



Na mesma região, uma pizzaria foi invadida por quatro pessoas, que levaram alimentos e equipamentos, paralisando as atividades do estabelecimento. Dados da Secretaria de Segurança Pública indicam um aumento nos furtos em Taguatinga, com 523 ocorrências registradas em 2023 contra 583 casos em 2024.