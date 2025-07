Lei estabelece penalidades mais severas para crimes que afetam serviços essenciais

A nova lei sancionada pela presidente Lula estabelece penas rigorosas para crimes de furto, roubo e receptação de cabos e equipamentos essenciais no Distrito Federal. As penas variam de dois a 12 anos, podendo chegar a 16 anos para casos de receptação qualificada.



Nos primeiros seis meses deste ano, 57 quilômetros de cabos foram furtados, causando um prejuízo de R$ 1,5 milhão. A legislação visa coibir crimes que comprometem serviços públicos essenciais, como energia e telefonia.



O advogado criminalista Amaury Andrade explica que as mudanças no Código Penal tornam as penas mais severas e incluem causas de aumento em determinadas circunstâncias. Para os moradores do DF, a lei chega em boa hora, diante dos frequentes apagões causados por esses furtos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!