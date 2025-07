Levantamento aponta que 32% dos acidentes de trânsito no DF envolvem motos

A Polícia Rodoviária Federal realizou uma operação na BR-040, uma das rodovias mais movimentadas do Distrito Federal. O foco foi coibir manobras perigosas e infrações de trânsito. Um motociclista foi flagrado realizando manobras arriscadas, como empinar a moto e passar entre veículos em alta velocidade.



Ele foi identificado e o caso foi encaminhado ao Ministério Público. Durante a operação, outros incidentes ocorreram: um motociclista tentou fugir na contramão e uma mulher foi flagrada com carteira de habilitação falsa. Ambos os veículos foram apreendidos.



Para combater a imprudência, a PRF promove campanhas educativas e intensifica a fiscalização. No último ano, 32% dos acidentes na rodovia envolveram motocicletas, o que reforça a necessidade de ações contínuas para a segurança no trânsito.



