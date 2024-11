Licenciamento para veículos de placa com final 3, 4 e 5 começa nesta sexta-feira

A partir desta sexta-feira (1), começa a fiscalização dos documentos de licenciamento dos veículos com placas de final 3, 4 e 5. Os proprietários de veículos com placas de final 6, 7 e 8 devem realizar o licenciamento até 30 de novembro, enquanto aqueles com final 9 e 0 têm até 31 de dezembro. Para obter o licenciamento, é necessário ter o IPVA quitado e todos os débitos do veículo quitados. No site do Detran Digital, é possível verificar as pendências do veículo e do condutor.