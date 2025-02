Líder de facção no DF é condenado a 33 anos de prisão por torturar e matar namorada

O tribunal do júri de Taguatinga condenou Juan Rodrigues de Souza a 33 anos de prisão pelo feminicídio de Ana Carolina Lima Araújo. O crime ocorreu em um motel em outubro de 2021. Outros dois homens já haviam sido condenados anteriormente. A vítima foi morta com um tiro na nuca, e o autor estava preso desde novembro daquele ano. O julgamento aconteceu após três idas ao fórum, resultando na pena máxima para o réu. O pai de Ana Carolina expressou alívio com a condenação, apesar da dor contínua pela perda.