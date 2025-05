Linha de pipa atinge helicóptero do Corpo de Bombeiros durante resgate no DF

Durante um resgate na região de Santa Maria, no Distrito Federal, um helicóptero do Corpo de Bombeiros foi atingido por uma linha chilena, que enroscou-se no rotor de cauda da aeronave.



O Tenente Coronel Daniel Oliveira explicou que, embora não houvesse danos significativos, a situação representou um risco potencial para a tripulação e a operação de resgate. Ele alertou sobre os perigos do uso de linhas cortantes como o cerol, que podem causar acidentes tanto para aeronaves quanto para motociclistas.



