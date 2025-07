Lixo começa a ser retirado de córrego após desabamento de aterro em Padre Bernardo (GO)

O deslizamento do lixão no aterro em Padre Bernardo (GO), ocorrido em 18 de junho, contaminou o córrego Santa Bárbara e afetou a vida de moradores e agricultores na região. Após 30 dias do incidente, a empresa responsável ainda não concluiu a primeira etapa da limpeza, que foi estabelecida em um termo de ajustamento de conduta assinado em 11 de julho.



Imagens aéreas mostram que parte do lixo já foi removido. Desde 2019, a empresa tem sido alvo de ações ambientais por descumprir regras de tratamento de lixo, culminando neste desastre ambiental. Além da remoção do lixo, a empresa deve monitorar a qualidade da água e adotar medidas para reduzir o impacto ambiental.



