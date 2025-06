Mãe de três filhos supera dificuldades com ajuda do programa 'Saindo do Sufoco'

Uma moradora da Colônia Agrícola 26 de Setembro, no Distrito Federal, e mãe de três filhos, enfrenta dificuldades financeiras. Desempregada e com o aluguel atrasado há três meses, ela recebeu a visita do programa "Saindo do Sufoco".



Durante a visita, foi pago o aluguel atrasado e quitadas as dívidas na padaria, onde comprava alimentos para os filhos. O esposo de Érika trabalha fazendo bicos após perder a moto em um acidente. A ajuda trouxe alívio à família, garantindo mais tranquilidade nas refeições e estabilidade temporária.



