Mãe questiona erro em laudo médico e morte de estudante brasileiro na Bolívia

Igor Rafael Souza, estudante brasileiro de Anápolis, em Goiás, morreu em 26 de setembro em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia. A mãe do jovem alega que Igor foi imobilizado e asfixiado por seguranças locais. Um laudo do Instituto Médico Legal boliviano continha dados errôneos, sugerindo uma troca de documentos.



Os seguranças envolvidos foram indiciados por homicídio culposo, mas liberados após um julgamento inicial. A família, sem recursos, organiza uma campanha de arrecadação para trazer o corpo de Igor de volta ao Brasil.



