Mãe solo enfrenta doença rara e recebe apoio do ‘Saindo do Sufoco’ para quitar dívidas

Aos 22 anos, Josilene Costa, moradora do Recanto das Emas (DF) e mãe de uma menina de 5 anos, enfrenta uma rotina marcada por desafios financeiros e problemas de saúde. Diagnosticada com raquitismo hipofosfatêmico — doença rara e sem cura que provoca deformidades e fraqueza óssea —, ela sobrevive com uma renda mensal de R$ 1.200,00, valor que mal cobre suas despesas básicas.



Somente o aluguel consome R$ 600,00, enquanto a mensalidade do transporte escolar da filha custa R$ 230,00, além das contas de água e luz, que totalizando chega a cerca de R$ 900,00. Para tentar mudar sua realidade, Josilene participa do quadro “Saindo do Sufoco”, da RECORD Brasília, onde busca não apenas alívio financeiro, mas também inspirar outras pessoas que vivem situações semelhantes.



