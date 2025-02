Mais de mil vagas estão abertas no DF para cursos gratuitos de qualificação

Estão abertas as inscrições para os cursos de qualificação profissional do projeto Qualifica DF Móvel. São 1.012 vagas em cursos nos turnos matutino e vespertino, localizadas nas unidades móveis no Recanto das Emas, Brasilândia, Santa Maria e Taguatinga. As inscrições podem ser feitas até 23 de fevereiro pelo site Sedet ou presencialmente nas agências. Para fazer dois cursos é necessário escolher turnos diferentes e as vagas são limitadas por ordem de inscrição.