Manicure esfaqueia cliente após reclamação sobre serviço em salão de beleza

Uma jovem de 28 anos foi esfaqueada após discutir com a manicure em um salão de beleza de Rio Verde, em Goiás. Insatisfeita com o resultado das unhas, a cliente foi atacada com um canivete, sofrendo um golpe na barriga. A manicure, que não era funcionária registrada do salão, fugiu após o ataque. A vítima foi socorrida por pessoas próximas e levada ao Hospital Municipal, onde recebeu alta sem risco de vida. A Polícia Civil investiga a ocorrência, que pode ser reclassificada de lesão corporal para tentativa de homicídio.



