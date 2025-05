Marceneiro atrasa serviço por sete meses e cliente aciona Patrulha do Consumidor

A professora de dança Beatriz Caldas esperou sete meses pela montagem de seus armários de cozinha na QNP, em Ceilândia, no Distrito Federal, após pagar R$ 1.300 ao marceneiro. Sem solução, procurou a Patrulha do Consumidor, que mediou um acordo para a conclusão do serviço em 8 dias. “Preferia o dinheiro de volta, mas aceitaram terminar o serviço”, contou Beatriz. Cumprido o novo prazo, o marceneiro enfim finalizou a montagem, e Beatriz pôde, enfim, desfrutar da tão aguardada cozinha nova.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!