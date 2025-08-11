Logo R7.com
R7 Brasília

Menor de idade é detido após esfaquear homem em Planaltina de Goiás

A vítima foi socorrida em estado grave pelos bombeiros e levada para o hospital; motivação do crime está sendo investigada

Balanço Geral DF|Do R7

Policiais militares atenderam uma ocorrência grave no Setor Norte de Planaltina de Goiás, Entorno do DF, onde uma pessoa foi esfaqueada no pescoço. A vítima foi socorrida em estado grave pelos bombeiros e levada para o hospital. Um suspeito menor de idade foi encontrado escondido em uma casa próxima e conduzido à delegacia com a mãe.

Durante o atendimento, o jovem resistiu, sendo necessário o uso de algemas. As investigações estão em andamento para esclarecer os detalhes do ataque. Imagens mostram o momento das agressões e uma das armas utilizadas.

