Menor de idade é detido após esfaquear homem em Planaltina de Goiás

Policiais militares atenderam uma ocorrência grave no Setor Norte de Planaltina de Goiás, Entorno do DF, onde uma pessoa foi esfaqueada no pescoço. A vítima foi socorrida em estado grave pelos bombeiros e levada para o hospital. Um suspeito menor de idade foi encontrado escondido em uma casa próxima e conduzido à delegacia com a mãe.



Durante o atendimento, o jovem resistiu, sendo necessário o uso de algemas. As investigações estão em andamento para esclarecer os detalhes do ataque. Imagens mostram o momento das agressões e uma das armas utilizadas.



