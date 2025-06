Menos de uma semana após reinauguração, Praça do Relógio é vandalizada

A Praça do Relógio, um dos principais cartões postais de Taguatinga (DF), foi reinaugurada em 5 de junho após ficar fechada por mais de oito meses para manutenção. O local, que recebeu investimento de quase R$ 6 milhões, foi alvo de vandalismo. Durante a madrugada, bancos foram pichados, mas a área conta com câmeras de monitoramento que registraram os atos.



A administração local intensificou a segurança, com viaturas da Polícia Militar presentes ao longo do dia. Além de sua importância como ponto turístico, a praça está próxima a uma estação de metrô e possui um comércio ativo nos arredores, reforçando sua relevância para a região.



