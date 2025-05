Metrô do Distrito Federal volta a operar normalmente após falhas elétricas

Nesta terça-feira (6), o metrô voltou a operar normalmente, com a circulação dos trens dentro dos intervalos previstos e movimentação estável nas estações, apesar de filas e vagões cheios. Na segunda-feira (5), problemas elétricos causaram redução de velocidade e aumento no tempo de parada dos trens nas estações.



