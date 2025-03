Morador do DF processa plataforma de apostas por impedir saque de R$ 169 mil

Um morador do Distrito Federal entrou na justiça após ganhar R$ 169 mil em um aplicativo de apostas online e não conseguir resgatar o valor. A plataforma alegou que ele precisava subir de nível e realizar novos depósitos. Após três depósitos adicionais, o dinheiro continuou indisponível.



O defensor público envolvido no caso relatou que a recuperação do valor é difícil. O caso está sendo acompanhado pela Defensoria Pública do DF e envolve uma empresa registrada em diferentes estados brasileiros.



